Corteo No Tav: "Chi tira un sasso fa un regalo a Salvini"

Di redazione Blogo.it sabato 27 luglio 2019

I manifestanti si sono diretti verso il cantiere di Chiomonte.

In Valle di Susa è in corso la manifestazione contro l'alta velocità Torino-Lione organizzata dal movimento No Tav, che intende arrivare fino al cantiere di Chiomonte. Centinaia di valsusini e attivisti dei centri sociali si sono ritrovati al presidio di Venaus e si sono poi diretti verso Giaglione.

Uno speaker ha detto a tutti chiaramente di andare al cantiere e di violare la zona rossa che è stata tracciata dalle ordinanze della Prefettura e alla quale è vietato entrare. Intanto, proprio dove c'è il campeggio No Tav, a causa di un acquazzone una frana si è staccata dal costone della montagna che fiancheggia la Val Cenischia, ma la tendopoli non sembrerebbe essere in pericolo.

Intanto i leader del movimento No Tav hanno invitato i manifestanti a non compiere atti di violenza e dicono apertamente che "chi tira un sasso fa un regalo a Salvini". Hanno anche detto di essere felici che piova perché così i lacrimogeni funzionano meno e sperano di non prendere botte o cariche da parte della polizia.