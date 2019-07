La Lega ai 5 Stelle: "Perché restano al governo visto che la Tav si farà?"

Anche questo weekend Lega e MoVimento 5 Stelle hanno trovato il modo di litigare e lo fanno su uno degli argomenti su cui si sono sempre accapigliati: la linea ad alta velocità Torino-Lione. I pentastallati questa mattina hanno pubblicato un lungo post sul loro Blog delle Stelle ribandendo la contrarietà all'opera che "è antistorica" e spiegano perché non conviene, facendo anche quelle allusione:

"Non è che questi soldi, in realtà, all’Italia non servono ma sono solo un altro favore alla Francia di Macron? Non vi viene il dubbio? E pensare che sul Tav c’è chi si schiera proprio con Macron: Renzi, la Boschi e Berlusconi"