Autonomia, ministra Stefani: "Di Maio sia leale. Dov'era alle ultime riunioni?"

Ancora battibecchi nel governo giallo-verde sul tema, sempre più spinoso, delle autonomie regionali. Luigi Di Maio oggi ha detto che il MoVimento 5 Stelle sta migliorando il testo originario, quello presentato dalla ministra leghista agli Affari regionali Erika Stefani. Il vicepremier pentastellato, durante un suo intervento presso l'Università Federico II di Napoli, oggi ha detto:

"Stiamo scrivendo una nuova autonomia, un'autonomia migliore. Le risorse devono essere ripartite equamente in tutta Itali. Per come era stata progettata, questa autonomia andava a discapito non solo delle regioni del Sud, ma anche del Centro. L'esempio è la scuola. Grazie al M5S si è scongiurato il problema dei docenti su base regionale. Credo che l'autonomia si debba fare, ma senza danneggiare altre regioni. Perché l'autonomia sarà fatta, ma nessuno può permettersi di indebolire l'Italia: e indebolire il Centro-Sud significherebbe fare un danno a tutta l'Italia. Anche no"