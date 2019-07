Giorgetti: "Il governo è instabile come il meteo"

Di redazione Blogo.it lunedì 29 luglio 2019

Il Sottosegretario ha fatto un paragone tra l'esecutivo Conte e il tempo...

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti oggi ha partecipato a un evento di Poste Italiane a Cazzago Brabbia, che è il suo comune di origine sul Lago di Varese. Ovviamente non ha potuto esimersi dal rispondere alle domande dei giornalisti sulla Tav e sulla tenuta del governo. Per quanto riguarda la Tav, Giorgetti, da buon leghista, non ha dubbi:

"Più alta velocità per tutti: sulla Tav c’era il temporale ma poi è tornato il sereno"

E a proposito di meteo, Giorgetti lo ha usato anche come metafora per la durata dell'esecutivo Conte di cui fa parte. Il Sottosegretario infatti ha detto:

"Il governo è come questo cielo, guardate. Ieri c'era il temporale e sembrava che dovesse venire giù tutto, poi oggi è stato nuvoloso e ora c'è il sole"

Poi, visto che si parla sempre più di frequente di sue possibili dimissioni, su un suo eventuale piano per uscire dall'Esecutivo Giorgetti ha detto: