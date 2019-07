Il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della polizia: è polemica (VIDEO)

Di redazione Blogo.it martedì 30 luglio 2019

Il figlio del vicepremier Matteo Salvini ripreso sulla moto d’acqua della Polizia, gli agenti vietano le riprese, infuriano le polemiche

Il figlio di Matteo Salvini è stato ripreso in sella ad una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima, inevitabili le polemiche. La scena viene ripresa da diverse persone sulla spiaggia, ma delle persone qualificatesi come agenti hanno chiesto di non effettuare riprese per questioni di privacy: “È un mezzo della polizia, non ci mettere in difficoltà”. Sul posto anche un giornalista che ha chiesto agli agenti come mai il figlio 16enne del vicepremier fosse sulla moto d’acqua in dotazione agli agenti della Polizia. Per contro, il reporter viene seguito, come riferisce La Repubblica, per l’intera mattinata, fino all’ora di pranzo, con l’obiettivo di vietarne le riprese.

Il quotidiano ha in seguito interpellato sull’accaduto la Questura di Ravenna, che ha replicato ammettendo di aver avviato "un accertamento per un eventuale utilizzo improprio dei mezzi dell'amministrazione".

Morani (PD): “Povera Italia”

Condividendo il video tramite il proprio profilo Twitter, la deputata del Partito Democratico Alessia Morani scrive: “Il figlio di Salvini al mare sulla moto d’acqua della Polizia. Se fosse stato il figlio di un qualunque politico del Pd avrebbero fatto il diavolo a quattro. Sempre peggio. Povera Italia”.