Istat: Pil a zero nel secondo trimestre 2019, prosegue la stagnazione

Di Redazione Blogo.it mercoledì 31 luglio 2019

Secondo i dati Istat, il Pil italiano rimane a zero nel secondo trimestre 2019, prosegue la fase di stagnazione

Il Pil italiano rimane fermo nel secondo trimestre del 2019, sia rispetto al trimestre precedente, sia su base annua. È quanto rivela l’Istat nelle stime corrette per gli effetti di calendario e destagionalizzate. L’Italia rimane ferma a crescita zero, dunque, sia a livello congiunturale sia tendenziale. Dopo il “marginale recupero” congiunturale del primo trimestre 2019, nei successivi tre mesi il Prodotto interno lordo è risultato stazionario. Contestualmente, si registra una lieve accelerazione in termini tendenziali: la crescita zero giunge dopo il Pil negativo per lo 0,1%.

L’Istat sottolinea dunque che per l’Italia prosegue la "fase di sostanziale stagnazione", poiché si tratta del quinto trimestre consecutivo in cui la variazione congiunturale si attesta attorno allo zero. In sostanza, la crescite del Pil acquisita per il 2019 - ovvero quella che si otterrebbe se i prossimi due trimestri si chiudessero senza variazione - risulta essere nulla.

La variazione congiunturale del Pil nel secondo trimestre del 2019 è uguale a zero, ma l’Istat afferma ci sia stato un arrotondamento per difetto, poiché rispetto ai primi tre mesi dell’anno c’è stato un guadagno di circa 100 milioni. Una cifra esigua, però, che non consente di far scattare il segno positivo. A livello tendenziale, invece, l’arrotondamento è avvenuto per eccesso, poiché si sono persi circa 180 milioni di euro.

Nel II trim del 2019 il prodotto interno lordo (Pil) è rimasto stazionario sia rispetto al trim precedente, sia nei confronti del secondo trimestre del 2018 #istat https://t.co/BlG934tzZf pic.twitter.com/9xNlWalsXB — Istat (@istat_it) July 31, 2019

Zingaretti: "Governo uccide speranza degli italiani"

Cavalca l'onda del dato negativo sul Pil Nicola Zingaretti, segretario del PArtito Democratico, che invece si è guardato bene dal commentare i dati (positivi) sull'occupazione: "Crescita zero. Questo Governo sta uccidendo la speranza degli italiani. Organizziamo l’alternativa, vogliamo lavoro, scuola, sanità, investimenti".