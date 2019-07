Gregoretti, Salvini: "Legambiente mi ha denunciato. Intanto 5 Paesi e la CEI si prendono i 116 migranti"

Di redazione Blogo.it mercoledì 31 luglio 2019

Il ministro dell'Interno in un video si lamenta anche dei "no" del M5S.

Matteo Salvini oggi verso mezzogiorno ha fatto una delle sue dirette Facebook "fiume" cominciando da un annuncio e finendo per lamentarsi dei "soliti no" del MoVimento 5 Stelle. L'annuncio per cui ha avviato la diretta è quello che riguarda i 116 migranti salvati dalla nave Gregoretti della Guardia Costiera: la CEI, ossia i vescovi italiani, e cinque Paesi europei hanno dato l'ok per la ricollocazione dei naufraghi.

Salvini ha condiviso la sua diretta scrivendo:

"Cinque Paesi Europei e strutture dei Vescovi Italiani, ecco dove andranno i 116 immigrati a bordo della nave Gregoretti: lavoro fatto, missione compiuta!

P.S. Per questa vicenda Legambiente (???) mi ha denunciato per SEQUESTRO DI PERSONA, rischio fino a 15 anni di carcere...

Roba da matti, vi prometto che IO NON MOLLO.

Viva l’Italia e gli Italiani"

Poi ha fatto i nomi dei cinque Paesi che accoglieranno i migranti, che sono: Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda. Ovviamente ha fatto anche molta ironia su Legambiente che lo ha denunciato, dicendo poi che lui ha "le spalle grosse" e affronterà la denuncia, tanto è facile avere le spalle grosse quando, male che vada, si ha l'immunità parlamentare, come è successo per il caso Diciotti, poiché anche in questo caso si tratta di una nave della Guardia Costiera e non di una Ong. Tra l'altro stamattina Luigi Di Maio aveva detto che "non si devono trattare come pirati i militari della Gregoretti".

Nel resto della diretta Salvini ha parlato delle infrastrutture e ha colto l'occasione per scagliarsi ancora contro il ministro Danilo Toninelli e contro i "no" del MoVimento 5 Stelle e ha parlato anche di termovalorizzatori, altro punto a cui i pentastellati si oppongono. Ha attaccato anche la riforma della giustizia del ministro Alfonso Bonafede, definendola "acqua".

Intanto, l'annuncio fatto ora dovrebbe consentire ai migranti a bordo della Gregoretti di poter finalmente sbarcare, visto che, tra l'altro, erano in piena emergenza, con un solo bagno per 116 di loro e con casi di scabbia, tubercolosi e altre malattie a bordo.