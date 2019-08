Bonafede: "Da Lega nessuna proposta, non stanno governando con Berlusconi" (VIDEO)

Di redazione Blogo.it giovedì 1 agosto 2019

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponde alla Lega in diretta Facebook: il Carroccio propone due capisaldi della riforma di Berlusconi

Dopo l’acceso Consiglio dei Ministri al termine del quale Movimento 5 Stelle e Lega non hanno trovato l’intesa sulla riforma della giustizia, è partito nuovamente il fuoco incrociato tra i due partiti di maggioranza. La Lega parla di “riforma vuota” o addirittura di “non riforma”, la replica del ministro Alfonso Bonafede è arrivata tramite una diretta Facebook. "Mi viene il dubbio che l'obiettivo sia far saltare la riforma della prescrizione che entrerà in vigore a gennaio. È inaccettabile fare giochini sulla carne viva dei diritti delle persone", accusa senza mezzi termini il titolare del dicastero della Giustizia. "Propongono di raddoppiare i Csm, uno per i pubblici ministeri e uno per giudici: a me sembra oggettivamente folle", aggiunge.

Bonafede dichiara di essere disponibile a qualunque proposta migliorativa da parte della Lega, ma il Movimento 5 Stelle vede dietro le posizioni del Carroccio la vecchia riforma proposta da Silvio Berlusconi ai tempi in cui era al governo.

"La separazione delle carriere dei magistrati e la riforma delle intercettazioni - insiste il ministro - sono i due punti forti della politica sulla giustizia di Silvio Berlusconi. Dico alla Lega che sono aperto a tutte le proposte, ma non stanno governando con Silvio Berlusconi. Se lo mettessero in testa".

Bonafede: "Nessuna proposta in Cdm"

Insomma, siamo ancora una volta in una fase di stallo in un momento assai delicato della legislatura. Lega e Movimento 5 Stelle litigano su tutto . E ancora deve arrivare in aula la Tav… Di sicuro, i pentastellati fanno sapere di non avere alcuna intenzione di cedere sulle intercettazioni.