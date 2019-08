Carabiniere ucciso, Scalfarotto (Pd) fa visita in carcere agli americani arrestati. Salvini: "Non ho parole"

Di Redazione Blogo.it giovedì 1 agosto 2019

Dopo la visita di Scalfarotto ai due americani in carcere per l’omicidio del carabiniere, il ministro dell’Interno non si lascia sfuggire l'assist



Matteo Salvini attacca il deputato del Pd Ivan Scalfarotto reo di aver fatto visita a Regina Coeli ai due ragazzi americani arrestati per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, accoltellato undici volte la notte del 26 luglio a Roma.

Scalfarotto si è recato in carcere ieri per "verificare le condizioni" di Finnegan Lee Elder, che ha ammesso di aver materialmente accoltellato il carabiniere, e dell’amico Gabriel Christian Natale-Hjorth.

Quindi il parlamentare dem ha condiviso su Facebook un articolo de La Stampa che riferisce di come Scalfarotto abbia chiesto a Natale-Hjorth, ammanettato e bendato in caserma dopo l’arresto, se fosse stato maltrattato: "Ora va tutto bene, il peggio è passato" avrebbe detto il ragazzo.

Sulla questione era intervenuto anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ricordando che bendare un soggetto privato della libertà può configurare uno o anche due reati. L’Arma dei carabinieri dal canto suo ha aperto un’indagine interna, trasferendo a mansioni non operative il militare individuato come responsabile della bendatura.

Sempre Salvini nei giorni scorsi a chi si scandalizzava per il trattamento riservato a Natale-Hjorth aveva replicato: "A chi si lamenta della bendatura di un arrestato ricordo che l’unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un carabiniere, un servitore della patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita".

Ora dopo la visita di Scalfarotto a Regina Coeli il ministro dell’Interno e vicepremier torna all'attacco: "Il Pd va in carcere a verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato. Non ho parole!".