Toti stronca "l'Altra Italia" lanciata da Berlusconi: "Sa di macchina d’epoca, non ci porta lontano"

Di Redazione Blogo.it giovedì 1 agosto 2019

Giovanni Toti contro l'Altra Italia lanciata da Berlusconi: "Sa un po' di una macchina d’epoca, non si paga il bollo ma non ci porta lontano"

Giovanni Toti, governatore della Liguria e coordinatore di Forza Italia sempre più in rotta di collisione con Silvio Berlusconi. A Toti non è piaciuto l’appello dell’ex premier per costruire una nuova federazione di centrodestra già ribattezzata l'Altra Italia: "Se il buongiorno si vede dal mattino, temo che sarà in assoluto una delle più brutte giornate degli ultimi anni per Forza Italia" dice l’esponente azzurro riferendosi al tavolo delle regole convocato per il pomeriggio di oggi.

Toti, a margine della Conferenza delle Regioni a Roma, spiega: "Avevamo chiesto un profondo cambiamento per far piacere non a qualcuno di noi ma ai nostri elettori che se ne stanno andando in numero copioso, elezione dopo elezione, giorno dopo giorno, visto che siamo al 6% nei sondaggi". Il presidente della Liguria non vede "aperture a primarie aperte, mentre la proposta sarebbe quella di una federazione con alcuni cespugli di centro: qualcosa che abbiamo già fatto alle ultime elezioni politiche ed europee e che gli elettori hanno bocciato".

Ecco perché "tutto ciò sa un po' di una macchina d'epoca per la quale non si paga il bollo ma che non ci porta un granché lontano... Questo non è certamente il futuro che avanza io chiedo qualcosa di molto più profondo, superando Fi e mettendo in discussione tutte le poltrone e la classe dirigente, facendo votare militanti ed elettori nei gazebo. Una triste federazione con qualche cespuglio equidistante tra Lega, Fdi e Pd non è quello che chiedono i nostri elettori: sarebbe una politica miope che sa tanto di prima fase della seconda Repubblica".