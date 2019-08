Carabinieri ucciso, Zingaretti: "Scalfarotto a Regina Coeli? Non a nome del Pd"

Di Redazione Blogo.it giovedì 1 agosto 2019

Nicola Zingaretti ha preso le distanze dall'iniziativa presa da Ivan Scalfarotto

Nicola Zingaretti ha voluto prendere pubblicamente le distanze dall'iniziativa di Ivan Scalfarotto, che ieri ha deciso di recarsi a Regina Coeli per sincerarsi delle condizioni di Finnegan Elder Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

Il deputato del Pd è presto diventato un facile bersaglio per Salvini, che ha rilanciato la notizia sui suoi social ed ha commentato con un laconico "non ho parole", lasciando poi Scalfarotto nelle grinfie dei suoi followers.

Nicola Zingaretti, anche a causa delle polemiche che si sono scatenate, ha di fatto preso le distanze dal deputato del suo partito: "Quella di Scalfarotto è una sua iniziativa personale. Rientra nelle sue prerogative di parlamentare. Ma ripeto, è una sua iniziativa non fatta a nome del Pd".

Anche Emanuele Fiano ha bocciato la scelta del suo collega di partito, giudicandola inopportuna in questo momento: "Il nostro compito è prima di tutto quello di condividere il grande cordoglio popolare per questo omicidio. Noi siamo un partito che ha radici popolari, dobbiamo sentire e condividere i sentimenti che si sono diffusi su questo episodio, ovviamente senza mai avallare, come non abbiamo fatto, nessuna strumentalizzazione sull’accaduto. C’è un’esigenza storica e politica secondo me, in particolare per noi, di sintonia con il popolo. Il che non vuol dire avvallare ogni sentimento ovviamente, ma questo cordoglio certamente si".

Lo stesso Scalfarotto è tornato sull'argomento, confermando che la sua è stata un'iniziativa personale. Al tempo stesso, però, ha rivendicato la sua scelta, rispondendo anche a Fiano e a tutti quelli che l'hanno reputata parimenti inopportuna:

Da quando ieri sera il Ministro dell’interno ha rilanciato il mio post su Facebook, in pochissime ore più di 340 mila persone lo hanno letto e sono raggiunto da messaggi il cui tenore si può facilmente immaginare e di cui vedete qui sotto qualche esempio.

Devo dire al Ministro e ai suoi comunicatori che la politica dell’intimidazione non funziona con tutti e che, per quanto mi riguarda, fatta una scelta sono disponibile a discuterla nel merito, anche a cambiare idea, ma certo non a rinnegarla per paura di attacchi organizzati di questo tipo.

Detto questo, ritorno volentieri su quanto riportava “La Stampa” di ieri sulla mia ispezione (non “visita”: ispezione) a Regina Coeli. Un’ispezione uguale a quella che ogni parlamentare ha diritto, e secondo me dovere, di compiere in tutte le carceri italiane, anche senza preavviso, perché è previsto dalle nostre leggi che i rappresentanti del popolo verifichino le condizioni in cui lo Stato tratta anche i criminali più efferati.

La differenza tra la barbarie e la civiltà sta infatti in un principio che risale al 1200. Si chiama “habeas corpus” e indica che nessuna persona che si trova nella custodia dello Stato può essere punita in alcun modo se non in forza di un giudizio legale. È un principio che in Italia abbiamo custodito gelosamente ed che è profondamente parte della nostra cultura: “Siamo il Paese di Cesare Beccaria”, sentiamo spesso dire.

È un principio che in questi mesi la maggioranza di governo ha indebolito inesorabilmente: promuovendo con grande successo l’idea che esseri umani possano essere lasciati a rischio di annegare in mare senza soccorso o siano abbandonati per settimane a bruciare al sole sul ponte di una nave. O rilanciando e plaudendo via Twitter a una foto certo non all’altezza del nostro paese: quella di un prigioniero, accusato di un gravissimo crimine, ammanettato e bendato. Una foto che purtroppo ha fatto il giro del mondo.

Sono state le forze dell’ordine, non Salvini, a stigmatizzare quella foto. E un certo establishment, prontissimo a riposizionarsi, non è stato purtroppo da meno della politica: abbiamo letto di giornalisti che auspicavano la pena di morte e di personalità che avrebbero considerato adeguati all’occasione lunghi pestaggi nei commissariati.

Come la rana nella pentola di acqua calda, stiamo accettando che tutto questo diventi accettabile, parte della cultura popolare dominante, senza pensare che si tratta di un affievolimento progressivo e letale dei nostri principi democratici che va fermato subito, ora, prima che sia troppo tardi.

“Bisogna ascoltare il popolo”, mi dice invece qualche amico in queste ore. Io non penso che sia così semplice: penso che chi ha responsabilità pubbliche non debba solo accodarsi all’opinione pubblica, specie quando la politica ne solletica le reazioni più emotive. Penso che chi fa politica, se ci crede davvero, debba testimoniare i propri valori anche quando - anzi soprattutto quando - quei valori sono impopolari.

È la mia posizione personale. Non la posizione del Partito Democratico o del gruppo PD alla Camera, lo voglio dire con chiarezza, anche se auspico che la mia comunità voglia restare presidio inossidabile e saldissimo di questi valori, senza cedimenti, anche in questi tempi così bui e complicati. Che la salvaguardia dello Stato di diritto non sia mai, mai, messa in secondo piano per motivi di opportunità politica: farei fatica a raccapezzarmi.

E dunque sono andato a Regina Coeli non per “visitare” qualcuno, ma per verificare che la Repubblica Italiana sia ancora quella che sta scritta nella Costituzione.

La mia non è stata in nessun senso una “visita”, il mio è stato un gesto politico.

In carcere ho trovato la nostra Repubblica in condizioni molto migliori di come la dipingano o la auspichino Salvini e la sua comunicazione: posso testimoniare - non solo al nostro Paese ma al mondo intero, come ho già fatto - che la nostra polizia penitenziaria sta svolgendo il proprio lavoro con la straordinaria professionalità e dedizione che ha da sempre, nonostante la carenza di risorse, il sovraffollamento, e la vetustà delle strutture.

Questo significa che posso anche testimoniare direttamente al nostro Paese e al mondo che l’Italia ha tutte le risorse e le caratteristiche perché il terribile omicidio che è stato commesso sia giudicato e punito qui e non all’estero. Nonostante le destre, siamo ancora un paese i cui standard di civiltà non temono alcun confronto.

Un’ultima cosa, ora, la più importante di tutte.

Molti mi hanno chiesto se sono andato a trovare la vedova di Mario Cerciello Rega. La risposta è che no, non l’ho fatto, per discrezione e rispetto. Perché non penso che tutti i politici di ogni ordine e grado debbano sempre dire una parola su tutto o imporre la propria presenza in ogni caso - il più delle volte un silenzio composto è più rispettoso e vero di mille parole di circostanza. Certo non perché non vorrei poter portar loro la mia solidarietà, la mia costernazione e la mia profonda gratitudine per il servizio che Mario ha reso al Paese.

Ma posso assicurare che se mi sarà data l’opportunità di farlo, quella sarà l’unica “visita”, commossa e sentita, per la quale in questa tristissima occasione si potrà mai usare questo nome.