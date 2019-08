Di Maio pronto al rimpasto per salvare il governo? "La Lega vuole altri ministeri? Lo dica ma stop opposizione"

Di Redazione Blogo.it venerdì 2 agosto 2019

Il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio mette sul piatto un possibile rimpasto di governo purché finisca la litigiosità interna

Il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio mette sul piatto un possibile rimpasto di governo? A quanto pare sì, purché finisca la litigiosità interna alla maggioranza. Non è un segreto per nessuno che Matteo Salvini ha messo da tempo nel mirino il titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture Toninelli, il ministro dell’Ambiente Costa e la ministra della Difesa Trenta, tutti in quota 5 Stelle.

Se i "continui attacchi" della Lega agli alleati di governo servono a "ottenere qualche ministero in più" allora "lo chiedano pubblicamente" dice Di Maio che rivolgendosi a Salvini aggiunge: "Non si può stare al governo con l'atteggiamento da opposizione".

"Flat tax? Le coperture sono un mistero"

Passando ai nodi di governo, e della manovra che verrà, il ministro del Lavoro è chiaro sulla tassa piatta fortemente voluta dal Carroccio: "Se il cavallo di battaglia della Lega è la flat tax, ci aspettiamo da loro i miliardi che servono per farla".

Secondo Di Maio "le coperture restano un mistero ma se le portano sono pronto a votarle... Il vero grande tema è che a fine anno noi necessariamente dobbiamo abbassare le tasse: noi abbiamo il progetto di abbassare il costo del lavoro, intervenire sul cuneo, e costa 4 miliardi. Abbiamo poi il progetto per abolire il canone Rai e abbattere il bollo auto, bisogna farlo però senza questo atteggiamento" dice il ministro a Radio anch’io.

Infine il capo politico del M5s punge la Lega sul nome del commissario italiano da indicare all’Ue: "Abbiamo già posticipato troppo, questo nome doveva uscire due settimane fa. Lo diciamo da tempo, la Lega si prenda la sua responsabilità e nomi un commissario. È troppo facile criticare sempre i 5 Stelle".

Giusto stamattina da Bruxelles è arrivata la notizia che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indicato "una rosa di nomi" per il posto di commissario italiano nella nuova Commissione Ue.