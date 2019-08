Kristalina Georgieva è ufficialmente la candidata Ue a guidare il FMI

venerdì 2 agosto 2019

L'annuncio del Presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno.

Il Presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ha annunciato questa sera che l'economica bulgara Kristalina Georgieva è la candidata ufficiale dell'Unione Europea alla guida del Fondo Monetario Internazionale.

Parabéns @KGeorgieva por ter sido escolhida como a candidata europeia para comandar o @IMFNews.

Face às crescentes tensões globais, é imperativo defender o FMI como símbolo do multilateralismo e da cooperação internacional — Mário Centeno (@mariofcenteno) August 2, 2019

Centeno ha scritto su Twitter:

"Congratulazioni a Kristalina Georgieva per essere stata scelta come candidata europea per la guida del Fondo Monetario Internazionale"

Nella giornata di oggi la bulgara, che ha alle spalle anni di esperienza alla BCE, era rimasta in lizza con il solo Jeroen Dijsselbloem, l'olandese ex Presidente dell'Eurogruppo (dal 2013 al 2018), mentre altre candidature, come quella della candidata spagnola o del finlandese Olli Rehn erano ormai cadute.

Il nome della Georgieva era saltato fuori negli ultimi mesi anche per altri incarichi di prestigio come quello della Presidenza dell'Unione Europea, poi andata alla tedesca Ursula von der Leyen, o quella del Consiglio Europeo, ma nessuna delle cinque poltrone più importanti è andata a candidati dell'ex blocco comunista.

Ecco dunque che ora viene ufficialmente candidata alla guida del Fondo Monetario Internazionale, per succedere alla francese Christine Lagarde, nel frattempo scelta per guidare la BCE. Proprio alla BCE Georgieva negli ultimi anni ha costruito la sua reputazione di promotrice della parità di genere e di leader nella lotta globale contro il cambiamento climatico, uno dei temi più caldi degli ultimi tempi.