"La foto era giusta", Toninelli smentisce la gaffe e attacca: "Ennesimo tentativo di screditarmi"

Di Redazione Blogo.it sabato 3 agosto 2019

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli questa volta non ha fatto nessuna gaffe. A farla sono stati gli organi di stampa

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli questa volta non ha fatto nessuna gaffe. A farla sono stati gli organi di stampa: "Il giornale online Open ammette con rara correttezza di aver sbagliato sulla foto del cantiere della Asti-Cuneo. Ora mi aspetto a stretto giro che lo facciano tutti gli altri. Salvo, ovviamente, valutare ogni opportuna iniziativa a mia tutela" scrive su Facebook l’esponente pentastellato.

"Crolla dunque la notizia secondo la quale avrei mostrato una foto 'sbagliata' in occasione dell'annuncio dello sblocco del cantiere dell’autostrada piemontese. L'ennesimo tentativo portato avanti al solo fine di screditarmi e per cercare di fermare il mio operato" aggiunge Toninelli che poi si autoelogia: "Mai un ministro e un ministero dei Trasporti avevano fatto tante leggi importanti e sbloccato tanti cantieri come noi del M5S. Eppure, sin dall'inizio i media hanno raccontato un'altra storia. Non molliamo, perché siamo dalla parte giusta della storia e la storia ci darà ragione. Alla fine la verità viene sempre a galla".

La conclusione del post svela il qui pro quo: "Il ministro Toninelli nel suo intervento video mostra le foto simbolo della Asti-Cuneo, ma come viene fatto notare non è l’unico tratto interessato. Il Cipe, come spiegato dalla Presidenza della Regione Piemonte, non tiene conto di tratti specifici della Asti-Cuneo, ma di tutti incluso quello di Cherasco sul quale verranno avviati i lavori per la definizione del nuovo percorso, lavori che non sarebbero potuti iniziare senza il Cipe stesso. Per questo Toninelli non ha impropriamente mostrato la foto di Cherasco, mentre risulta ovvio che non si conosce la data dell’avvio dei cantieri".