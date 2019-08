Di Maio: "Chi tifa per la caduta del governo ha paura del taglio dei parlamentari"

Di Redazione Blogo.it lunedì 5 agosto 2019

La proposta di legge del taglio di 345 poltrone è stata calendarizzata per il 9 settembre.

Mentre Matteo Salvini continua a minacciare la stabilità del governo nel caso in cui il voto sul decreto sicurezza bis e sulla Tav non dovesse andare come vuole lui, Luigi Di Maio rispolvera il suo mantra ossia che chi vuol fare cadere il governo ha paura della proposta di legge che taglia 345 poltrone in Parlamento.

È già da parecchio tempo che il vicepremier pentastellato ripete questo ritornello e sembra al momento la sua unica arma per mettere in cattiva luce la Lega nel caso in cui si rende responsabile della fine del governo Conte. Oggi il leader del MoVimento 5 Stelle è tornato all'attacco su questo argomento scrivendo su Facebook:

"La proposta di legge per il taglio dei parlamentari è stata calendarizzata per il 9 settembre. Mancano 6 settimane a una svolta epocale. La prossima volta che andremo a votare, voteremo per un Parlamento con 345 poltrone in meno. Ecco perché sentite tanto rumore in questi giorni. Gli ultras della disfatta aumentano di ora in ora, tremano all’idea di non avere più un posto comodo e sicuro, pagato con i soldi dei cittadini"

Poi ha aggiunto: