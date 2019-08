Salvini e moto d'acqua, Gabrielli: "Verificherò se c'è stata limitazione del diritto di cronaca"

Di redazione Blogo.it lunedì 5 agosto 2019

Il capo della Polizia ha detto che l'unico elemento rilevante di questa faccenda è appurare se il diritto di cronaca sia stato limitato o no.

A Rogoredo oggi è stato presentato il nuovo hub ferroviario alla presenza del capo della Polizia Franco Gabrielli e del ministro dell'Interno Matteo Salvini. I giornalisti hanno chiesto a Gabrielli se interverrà sul caso della scorsa settimana che ha avuto per protagonista il figlio del leader leghista, il 16enne Federico Salvini, che ha fatto un giro su una moto d'acqua della Polizia, mentre il giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio che lo stava riprendendo veniva minacciato affinché la smettesse di documentare l'episodio.

Ebbene Gabrielli ha da una parte gettato acqua sul fuoco, facendo capire che non c'è nulla di grave nel fatto che Federico Salvini abbia fatto un giro su un mezzo della Polizia, dall'altra, però, ha promesso di fare chiarezza su un punto chiave di questa questione:

"La vicenda dell'acqua scooter onestamente mi sembra un po’ amplificata, vi potrei portare decine di immagini di nostri mezzi che vengono utilizzati anche da ragazzini. Quindi questo mi interessa il giusto, mi preoccupa di più, e ho chiesto un approfondimento, quando c'è una limitazione al diritto di cronaca che ritengo debba essere posto al centro"

E ha aggiunto:

"Se ci sono state delle minacce e degli atteggiamenti fuori dall'azione ordinaria ci sono anche profili penali"

Nel frattempo non si è fatta attendere la replica dello stesso Matteo Salvini, che ha detto:

"Non vedo rischi per la libertà di stampa in Italia onestamente. Se ci sono delle indagini, aspettiamole. Che lascino fuori i bambini e se la prendano con me"

Da sottolineare che, in effetti, nessuno se l'è presa con "il bambino" 16enne, ma solo con lui in quanto ministro dell'Interno che ha messo in imbarazzo i poliziotti.