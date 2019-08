Salvini: "Voto contro la Tav sarebbe una sfiducia al Premier Conte". La replica di Toninelli

Sia Matteo Salvini sia Danilo Toninelli, i due ministri sempre più ai ferri corti, oggi hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo ferroviario di Rogoredo a Milano. Il vicepremier e leader della Lega ha parlato della Tav dicendo che "è un'infrastruttura fondamentale" e spiegando che, secondo lui, un voto del Parlamento contro quest'opera "sarebbe una sfiducia al Premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla".

Poi ha aggiunto che l'approvazione della mozione del MoVimento 5 Stelle contro la Tav, che sarà votata domani in Senato, "sarebbe uno schiaffo agli italiani che vogliono treni, porti e aeroporti" e ha concluso dicendo solo "vediamo i voti in Parlamento".

Danilo Toninelli, che è il ministro 5 Stelle delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha detto che la mozione sulla Tav "impegna il Parlamento e non il Governo" e che dunque l'esecutivo Conte non cadrà, poi ha aggiunto:

Toninelli ha anche detto che Salvini può continuare a minacciare chi vuole, ma lui continuerà a considerare l'accordo internazionale sulla Tav un regalo alla Francia, scritto da "politici incapaci", poi ha detto:

"Come ministro ho cercato di far capire che cosa prevedeva l'accordo, ora la parola passa al Parlamento ma come Movimento 5 Stelle non mi stancherò mai di dire che la Tav è un'opera inutile, un danno ambientale e un regalo alla Francia"