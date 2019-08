Conte incontra le parti sociali: "Al via la fase 2 con il patto per la crescita"

Di redazione Blogo.it lunedì 5 agosto 2019

Il premier Giuseppe Conte incontra le parti sociali a Palazzo Chigi e promette “un patto per la crescita e lo sviluppo sociale basato su quattro pilastri principali”

Giuseppe Conte incontra le parti sociali a Palazzo Chigi e promette la fase 2 dell’azione di governo per rilanciare la crescita. "Bisogna affrontare l'emergenza salariale - dichiara il presidente del Consiglio - . Intendiamo perciò procedere con un significativo taglio del cuneo fiscale e contributivo". All’interno della maggioranza c’è tensione anche sulla prossima manovra, che la Lega vorrebbe “ardita” soprattutto nel taglio delle tasse, mentre il Movimento 5 Stelle frena l’alleato e chiede sostanzialmente dove intenderanno trovare le risorse se non mettendo le mani nelle tasche degli italiani.

Conte prova a rassicurare le parti sociali in quello che è stato il terzo incontro a Palazzo Chigi. "Con la prossima manovra economica - le parole del premier apprese dall’Ansa - , intendiamo dare attuazione alla 'fase 2' per realizzare un patto per la crescita e lo sviluppo sociale basato su quattro pilastri principali: la tutela della sicurezza sociale, le politiche attive del lavoro e la formazione, un quadro fiscale e normativo favorevole alla competitività e, infine, il sostegno agli investimenti privati e pubblici".