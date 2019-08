Salvini incontra le parti sociali (con Armando Siri): "Giù le tasse e via la TASI"

Di Redazione Blogo.it martedì 6 agosto 2019

Le parti sociali oggi al Viminale per il tavolo con Matteo Salvini all'indomani dell'incontro con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi: "Non è un tavolo parallelo a quello di ieri".

Come ampiamente anticipato, all'indomani del tavolo a Palazzo Chigi con le parti sociali, oggi il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha convocate le stesse parti sociali al Viminale per un altro tavolo che fa seguito a quello già tenuto da Salvini il mese scorso, con 46 sigle del mondo del lavoro e delle imprese che si sono fiondate davanti a quello che ormai si comporta come se fosse il vero capo del governo gialloverde.

Salvini ha prontamente precisato che quello di oggi - e del mese scorso - "non è un tavolo parallelo a quello di ieri" - Non c'è nessuna sovrapposizione. Noi stiamo raccogliendo le varie posizioni di tutto il mondo produttivo e dei lavoratori perché vogliamo un progetto per il paese" - e due tra le principali, Cisl e Uil, avevano definito "un dovere" essere presenti al Viminale.

E così, anche oggi in presenza del leghista indagato Armando Siri nonostante le polemiche sollevate l'ultima volta, Salvini e altri ministri leghisti, hanno ascoltato la lamentele e le richieste delle parti sociali che potrebbero finire nella prossima Legge di Bilancio, a proposito della quale il leader della Lega ha precisato che "non sarà un gioco delle tre carte":

Non vogliamo una manovra dove metto dieci miliardi di euro da una parte e togliendoli dall'altra parte. La flessibilità che chiederemo all'Europa deve servire a tre obiettivi: investimenti, opere pubbliche e taglio delle tasse.

Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, lo hanno riferito i presenti al tavolo, avrebbe assicurato il superamento dei famosi 80 euro introdotti sotto il governo Renzi:

Pensiamo a 10/15 miliardi di riduzione di Tasse. A partire dal superamento del Bonus Renzi, che non vale dal punto di vista dell'accumulo contributivo per la pensione.