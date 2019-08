Pernigotti è salva. Di Maio: "Non ci saranno esuberi"

Di redazione Blogo.it martedì 6 agosto 2019

Due accordi preliminari hanno permesso il salvataggio dello stabilimento Pernigotti a Novi Ligure. Di Maio ha assicurato che i 94 lavoratori non perderanno il posto.

Lo stabilimento Pernigotti di Novi Ligure è salvo. Oggi, durante un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico guidato da Luigi Di Maio, sono stati siglati due accordi preliminari che permetteranno di salvare la storica azienda italiana fondata proprio a Novi Ligure nel 1860.

Lo ha confermato lo stesso Di Maio in giornata: "Non ci saranno esuberi e, come ho sempre detto, chi lavora per un marchio e lo rende grande nel mondo non può essere licenziato. I dipendenti continueranno a lavorare tutti, sia per la Pernigotti che per altri marchi, così possono aumentare anche i posti di lavoro".

Protagonisti dei due accordi preliminari sono Emendatori e Gruppo Spes. Il primo accordo prevede la cessione del marchio "Maestri gelatieri" e le relative strutture commerciali (21 dipendenti) e produttive (15) con l'avvio della produzione a partire dal 1 ottobre prossimo. Il secondo invece, riguarda la reindustrializzazione della produzione di cioccolato e torrone.

Non è chiaro, al momento, se a gestire la produzione di Novi Ligure sarà un nuovo soggetto aziendale oppure no, ma tutto sarà deciso nelle prossime settimane a partire dai due accordi preliminari firmati oggi davanti a Luigi Di Maio.

Quello che è certo, ed è stato assicurato dal Ministro dello Sviluppo Economico, è che i 92 dipendenti dello stabilimento, in cassa integrazione dal febbraio scorso, manterranno il posto di lavoro.