Fondi Lega, chiesta la conferma delle condanne per Bossi e Belsito: "Si finanziava la famiglia Bossi"

Di Redazione Blogo.it martedì 6 agosto 2019

Il Pg della Cassazione ha chiesto la conferma delle condanne per Umberto Bossi e l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito. I legali di quest'ultimo, però, hanno preso tempo ricusando il collegio della Cassazione che si sarebbe dovuto esprimere sulla vicenda.

Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto la conferma delle condanne per Umberto Bossi, Francesco Belsito e gli altri ex revisori della Lega coinvolti nel processo sulla sparizione dei famosi 49 milioni di euro dalle casse del partito, ma la sentenza potrebbe tardare ad arrivare.

L'ex tesoriere della Lega, condannato in appello a 3 anni e 9 mesi per truffa ai danni dello Stato, ha ricusato il collegio della sezione feriale della Cassazione, quello chiamato ad esprimersi per il terzo e ultimo grado di giudizio, proprio come fatto appena tre settimane fa nel filone lombardo sui fondi della Lega.

Stessa strategia, quindi, che farà slittare la sentenza della Corte di Cassazione, anche se questo farà sospendere le prescrizione che, in caso contrario, sarebbe scattata l'8 agosto prossimo. La difesa di Belsito aveva già provato a chiedere un rinvio sostenendo che uno dei fascicoli relativo al dibattimento di primo grado mancherebbe non sarebbe disponibili in cancelleria, ma la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta stabilendo che nessuno dei fascicoli è andato perduto.

Il Pg, invece, nel chiedere la conferma delle condanne per Belsito e Bossi e un nuovo processo per gli ex revisori Stefano Aldovisi, Diego Sanavio e Antonio Turci, ha spiegato nella sua requisitoria le falsità riscontrate nei rendiconti presentati dalla Lega:

Non è vero che i rendiconti erano solo generici. Erano anche falsi: si diceva 'rimborsi autisti' ma in realtà si finanziava la famiglia Bossi. Non è un aspetto secondario, è sotto questo profilo che si consuma il reato di truffa.

Tra le spese esplicitate durante la requisitoria c'erano anche quelle per l'acquisto della laurea di Renzo Bossi in Albania.

Se la Corte di Cassazione dovesse confermare la sentenza di appello, la condanna di Francesco Belsito e quella di Umberto Bossi (1 anno e 10 mesi) diventerebbero definitive e con esse anche la confisca dei 49 milioni di euro spariti dalle casse della Lega.