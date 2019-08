Matteo Salvini annuncia l'Estate Italiana Tour - FOTO

Di redazione Blogo.it martedì 6 agosto 2019

Il leader della Lega Matteo Salvini va in tour per il sud del Paese e annuncia su Facebook tutte le date di quello che è stato ribattezzato "Estate Italiana Tour"

Il Ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini va in tour, come un comico o un cantante qualsiasi, e nel corso dei prossimi giorni porterà la sua propaganda in giro per l'Italia, con particolare attenzione al sud del Paese che è quello meno restio a salire a bordo del suo carrozzone politico.

Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Compagnia e un salto anche in Liguria e Toscana per quasi dodici giorni in cui, col solito ritmo che contraddistingue le sue visite politiche, toccherà in media 3 città al giorno per altrettanti comizi che sembrano davvero una campagna elettorale in vista di una caduta del governo sempre più vicina, anche se i due partiti al governo sembrano negarlo ad ogni occasione.

E così è lo stesso Matteo Salvini, via Facebook, ad annunciare quello che è stato ribattezzato Estate Italiana Tour, con tanto di logo col suo faccione sorridente e l'elenco di tutte le tappe che saranno ben documentate a suon di selfie, dirette Facebook e "bacioni alla sinistra" in una mossa che ha del ridicolo come le varie altre iniziative propagandistiche del leader della Lega.

Sì, perchè ad andare in tour non sarà il Matteo Salvini in qualità di Ministro dell'Interno, ma il Matteo Salvini leader della Lega che dopo il concorso Vinci Salvini parte in tour come se fosse al Festivalbar, con la bandiera tricolore sullo sfondo e il logo della Lega bene in vista.

Vi aspetto lungo le coste della nostra splendida Italia, soprattutto nelle perle del nostro Sud. Più mi criticano perché sto in mezzo alla gente, più io ci vado!

Chissà se a pagare i suoi spostamenti saranno le casse della Lega o se saranno gli italiani a farsene carico. Lo scopriremo probabilmente nei prossimi giorni.