Garavaglia (Lega): "Vogliamo superare bonus di Renzi". L’ex premier: "Pagheranno i più deboli, come sempre"

Di Redazione Blogo.it martedì 6 agosto 2019

Il governo a trazione leghista vuole levare bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi. A spiegarlo è il viceministro all’Economia Garavaglia



Il governo vuole superare il bonus di 80 euro introdotto da Matteo Renzi. A spiegarlo è il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia (Lega): "Pensiamo a 10-15 miliardi di riduzione delle tasse. A partire dal superamento del bonus Renzi che non vale dal punto di vista dell'accumulo contributivo per la pensione. Per superamento si intende la trasformazione in decontribuzione". Niente più 80 euro in busta paga insomma.

Garavaglia ne ha parlato durante l’incontro con le parti sociali convocate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini al Viminale per discutere delle misure della prossima manovra finanziaria, parallelamente agli incontri istituzionali previsti a Palazzo Chigi.

Un tavolo quantomeno anomalo dal punto di vista istituzionale, preceduto da un analogo incontro due settimane fa. Una novità che ha irritato la Presidenza del Consiglio e che è stata criticata anche dal leader Cgil Maurizio Landini.

Alla fine dell’incontro Salvini alla stampa ha detto: "Ci state date un po' di idee: ci interessa che molte persone paghino meno tasse, poi come lo studieranno i tecnici". Secondo il vicepremier: "Dovrà essere una manovra dura, coraggiosa. C'è stato unanime sostegno per la revisione dei vincoli Ue, dettata da crescita e sviluppo... La mia linea è diversa da quella di Tria. Impensabile una Manovra a costo zero con investimenti e taglio delle tasse: chi fa il gioco delle tre carte non fa parte del nostro progetto".

Infine a chi gli chiedeva se si va verso il voto anticipato, il ministro ha replicato: "Valuteremo a settembre". Per ora c’è L’estate italiana tour.

Via gli 80 euro, La replica di Renzi

L’ex premier ed ex segretario Pd Matteo Renzi ha commentato su Twitter l’uscita odierna della Lega sul bonus da 80 euro, dicendo che a rimetterci saranno i più poveri: "Il Governo dice basta agli 80€. A pagare sono sempre i più deboli, quelli per cui mille euro l’anno in più erano un aiuto vero. Ma Salvini finito il tour in spiaggia deve far cassa. Peccato perché era una misura giusta ma soprattutto perché a rimetterci sono sempre i soliti".