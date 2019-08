Tav, oggi il voto sulle mozioni al Senato

Di Redazione Blogo.it mercoledì 7 agosto 2019

La resa dei conti sul Tav Torino-Lione si gioca oggi al Senato: sei le mozioni che saranno analizzate e votate, solo due contro la discussa opera in Val di Susa.

La resa dei conti sta per iniziare. Oggi in un modo o nell'altro si chiuderà la partita del governo gialloverde sul Tav Torino-Lione con sei diverse mozioni che saranno discusse e votate in Senato a partire dalle 9.

Da un lato c'è il Movimento 5 Stelle che resta contrario all'opera e proverà a bloccarla fino all'ultimo, dall'altro ci sono pressoché tutti gli altri partiti politici che sono a favore del progetto e, numeri alla mano, non lasceranno scampo al partito di Luigi Di Maio, che ha presentato una mozione che punta ad impegnare il Parlamento a rivedere l'opera in Val di Susa.

L'altra mozione contro il Tav Torino-Lione è stata presentata da Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, con l'obiettivo di impegnare il governo gialloverde a non procedere con la realizzazione dell'opera.

Le quattro altre mozioni, invece, sono a favore del progetto e sono state presentate rispettivamente dal Partito Democratico, Emma Bonino, Fratelli d'Italia e Forza Italia. A seguire gli sviluppi in Senato ci sarà anche lo stesso Luigi Di Maio.

Le operazioni di voto dovrebbero concludersi entro l'ora di pranzo.