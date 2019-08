Tav, Zingaretti: "Conte vada da Mattarella". Ma il PD litiga anche su come ha votato in Senato...

"Le opposizioni vogliono tenersi il governo. Basta che poi non ci si lamenti tutti i giorni per la distruzione del paese e dello Stato di diritto. Ci rivediamo dopo il lungo intervallo, finiti i #popcorn"

Il riferimento ai pop corn è ovviamente una battuta indirizzata ai "renziani". Infatti, proprio perché nel gruppo del PD al Senato i renziani sono in maggioranza, Zingaretti ha preferito lasciare la libertà di decidere come procedere, altrimenti anch'egli avrebbe preferito far uscire i suoi dall'aula, in modo da sottolineare il contrasto tra Lega e M5S.

Invece pare che la strategia da adottare in aula, ossia votare sì alle mozioni a favore della Tav e no a quella del M5S, sia stata scelta proprio in base alle indicazioni di Matteo Renzi, nel frattempo tornato dagli Stati Uniti.