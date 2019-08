Tav, Berlusconi: "Non esistono altre maggioranze. Nuove elezioni sono la soluzione migliore"

Prontamente è arrivata anche la reazione di Silvio Berlusconi alla giornata di oggi in Senato che ha visto la Lega votare con PD, Forza Italia e Fratelli d'Italia a favore delle mozioni pro Tav e contro la mozione del M5S che, invece, osteggia la Torino-Lione.

In una nota il fondatore di Forza Italia ha scritto che Matteo Salvini dovrebbe fare un "gesto di responsabilità" nei confronti degli italiani e "interrompere questa esperienza fallimentare" di governo insieme con il MoVimento 5 Stelle.

Berlusconi infatti ha scritto:

Poi ha aggiunto:

"Questo Parlamento non è in condizioni di esprimere maggioranze diverse che siano anche rispettose dell'esito di tutte le prove elettorali intermedie, che hanno consegnato la vittoria al centrodestra. Il compito di decidere se e come far proseguire la legislatura spetta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quale riponiamo assoluta fiducia"