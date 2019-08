Rapporto Onu: il cambiamento climatico provocherà più fame e migrazioni

Il comitato scientifico dell'Onu sul clima, l'IPCC, ha presentato stamattina a Ginevra il rapporto "Cambiamento climatico e territorio" a cui hanno partecipato 66 ricercatori da tutto il mondo, inclusa l'italiana Angela Morelli. Gli scienziati hanno studiato quali saranno le conseguenze del riscaldamento globale provocato dall'uomo e sono giunti alla conclusione che l'aumento della siccità da una parte e di piogge estreme dall'altra andranno a pregiudicare la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari, causando di conseguenza più fame e più migrazioni.

Nel rapporto dell'IPCC viene spiegato che, nel caso in cui si raggiunga l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi sul Clima del 2015, ossia un riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, ci saranno comunque alti rischi dovuti alla scarsità d'acqua. Questi rischi diventeranno "molto alti" se si raggiungerà solo l'obiettivo minimo, ossia se il cambiamento climatico raggiungerà o supererà i 2 gradi.

Gli scienziati hanno chiarito che la frequenza e l'intensità delle siccità aumenteranno, soprattutto nella regione del Mediterraneo e dell'Africa meridionale, ma anche gli eventi piovosi estremi, di conseguenza le forniture di cibo caleranno, senza contare il fatto che i più alti livelli di CO2 potranno abbassare le qualità nutritive dei raccolti.

