Bernie Sanders dirà se esistono gli alieni una volta eletto presidente USA

Di redazione Blogo.it giovedì 8 agosto 2019

Bernie Sanders, candidato alle primarie del Partito Democratico, fa sapere che se sarà eletto presidente degli USA dirà la verità sugli alieni

Bernie Sanders promette che se diventerà presidente degli Stati Uniti rivelerà la verità sugli alieni. Il candidato alle primarie del Partito Democratico per la presidenza USA è stato intervistato da Joe Rogan, autore del popolare podcast The Joe Rogan Experience. Una chiacchierata di oltre un’ora per il candidato democratico, che si è conclusa con una domanda sugli Ufo. Nel caso in cui diventasse davvero presidente degli Stati Uniti e venisse a conoscenza di segreti riguardanti gli alieni, Sanders li rivelerà alla nazione? La riposta è affermativa: “Mia moglie sarebbe la prima a volerlo”, ha confermato il senatore, che però ha anche ammesso di non avere al momento accesso ad informazioni relative agli Ufo.