Salvini conferma la crisi di governo: "La maggioranza non c'è più. Andiamo al voto"

Di redazione Blogo.it giovedì 8 agosto 2019

Il vicepremier Matteo Salvini conferma la crisi di governo e si prepara a tornare al voto: "Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza".

Dopo un'ora di colloquio con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, il leader della Lega Matteo Salvini ha ufficialmente confermato la crisi di governo spiegando che non c'è più maggioranza dopo il voto sul Tav Torino-Lione che ha visto il Movimento 5 Stelle opporsi all'opera fino all'ultimo.

Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori.

Il piano di Matteo Salvini si è così realizzato, forse non nei tempi che dentro di sé aveva auspicato, ma certamente con le modalità che aveva già assaporato: addossare la responsabilità al Movimento 5 Stelle non gli ha lasciato sufficiente carta bianca e non gli ha mai permesso di essere il vero leader del governo gialloverde.

E così, forte dei consensi e pronto a cercarne di più durante il suo tour estivo in giro per il sud dell'Italia, si sente pronto a testare il suo gradimento con nuove elezioni, anche se questo significherà sospendere i lavori ancora in sospeso - a cominciare dal taglio dei parlamentari che era stato rinviato a settembre - e mettere in seria difficoltà la legge di bilancio che dovrà essere approvata entro la fine del 2019.

Mentre il leader di M5S Luigi Di Maio resta in silenzio per l'intera giornata, il "capitano" si prepara alla tappa di Pescara del suo tour estivo, in un nuovo comizio in cui interpreterà la parte della vittima, la parte di quello che non è stato messo nelle condizioni di lavorare, di quello che ha ricevuto troppi no.

Non è ben chiaro quali saranno le prossime tappe politiche - Giuseppe Conte non si è ancora espresso pubblicamente e lo stesso ha fatto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ma è evidente che Salvini è pronto a giocarsi questa campagna elettorale fino all'ultimo voto, a suon di slogan e comizi che dovrebbero convivere i cittadini del sud Italia a sostenerlo.