Crisi di governo. Di Battista: "Salvini è uno schiavo del sistema"

Di redazione Blogo.it giovedì 8 agosto 2019

Alessandro Di Battista interviene sulla crisi di governo e accusa Matteo Salvini di essere uno "schiavo del sistema" e di non voler portare avanti provvedimenti già avviati come il taglio dei parlamentari.

Alessandro Di Battista non ricopre alcun ruolo politico all'interno del Movimento 5 Stelle e per questo si può permettere di utilizzare toni ben diversi da quelli del leader Luigi Di Maio, che questa sera ha lanciato un affondo contro Matteo Salvini - pur senza nominarlo - e si è appellato a tutte le forze politiche affinché si approvi il taglio dei parlamentari prima di andare al voto.

Di Battista gli ha fatto eco, rigorosamente via Facebook. Anche lui non nomina direttamente Matteo Salvini, ma lo definisce "politicante di professione manda tutto all'aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amici del “suocero” Verdini che se la fanno sotto per la riforma della prescrizione che entrerebbe a breve in vigore".

E anche lui, proprio come Di Maio, non invita soltanto a completare il taglio dei parlamentari, ma a fare altre "cose straordinarie che il “sistema” detesta":



Tagliare 345 poltrone di parlamentari. Sono già passate 3 votazioni diamine, manca solo la quarta!

Togliere le concessioni autostradali ai Benetton. Tra poco arriva il 14 agosto, la data della tragedia del Ponte Morandi, non è passato nemmeno un anno da quei morti.

Trovare soldi per la flat-tax (se fatta bene è una buona cosa)

Far fare a Giorgetti i decreti attuativi per la legge sullo sport e togliere finalmente a quel ruffiano di Malagò la gestione clientelare di milioni di euro.



E infine svela il gioco di Matteo Salvini, quello che vedrebbe attribuire al Movimento 5 Stelle la colpa della fine dell'esecutivo gialloverde, come già fatto a più riprese in queste ultime settimane:

Il bello è che dirà in Parlamento che non si possono fare queste cose perchè quelli del 5 Stelle lo trattano male poro amore. Spettacolo da vomito di chi si è mascherato da protettore del Popolo ma che è schiavo del sistema.