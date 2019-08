Crisi di governo, Zingaretti: "Fermare idee e persone pericolose"

Il leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti si dice pronto al voto: "L’incubo di questo Governo sta finendo. È il fallimento di Salvini e Di Maio".

Il leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti si è detto pronto alla sfida del voto annunciata dal leader della Lega Matteo Salvini, riuscito a staccare la spina all'esecutivo gialloverde dopo mesi di ridicoli scontri e tira e molla. La sfida alle nuove elezioni si giocherà proprio tra la Lega e il Partito Democratico, col Movimento 5 Stelle ormai destinato all'oblio nella sua configurazione attuale.

Lo sa bene Zingaretti, che ha visto crescere lievemente il PD in queste ultime settimane dopo il crollo alle elezioni dello scorso anno. Il lavoro di ristrutturazione del partito è tutt'altro che completato e forse il leader del PD avrebbe preferito avere più tempo prima del voto, ma almeno pubblicamente ha accolto con soddisfazione la sfida:

L’incubo di questo Governo sta finendo. È il fallimento di Salvini e Di Maio. Con quale faccia si presentano a fare campagna elettorale? Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si decidera' solo quale governo ma anche il destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese.

Intervenuto a In Onda su La7, Zingaretti ha replicato anche all'appello lanciato dal leader di M5S Luigi Di Maio, che chiedeva di approvare il taglio dei parlamentari prima di tornare alle urne:

Dico a Di Maio: non ricominciate con i trucchetti per rimanere incollati alla poltrona. Se non c'è un governo, bisogna ridare la parola agli italiani subito.