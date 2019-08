M5S: "Salvini ha paura, con la crisi salva i Benetton e Atlantia"

Di redazione Blogo.it venerdì 9 agosto 2019

Il titolo di Atlantia è andato meglio in Borsa: la spiegazione del M5S.

Il MoVimento 5 Stelle ha cominciato la sua campagna elettorale contro Matteo Salvini e oggi ha pubblicato un post sul Blog delle Stelle dal titolo "Salvini ha paura, con la crisi di Governo salva i Benetton e Atlantia". In effetti oggi, mentre la Borsa di Milano era la peggiore d'Europa, il titolo di Atlantia saliva e ha chiuso a 24,15 euro dopo aver aperto a 23,50 e aver toccato punto del 24,35.

I pentastellati spiegano il perché di questo rialzo e tirano in ballo Salvini:

"Oggi mentre tanti titoli crollano in Borsa a causa della crisi di Governo provocata da Salvini, il titolo di Atlantia vola. Sapete perché? Perché noi volevamo revocargli la concessione delle Autostrade dopo la tragedia del Ponte Morandi di Genova. Con la crisi di Governo Salvini salva i Benetton e Atlantia dal MoVimento 5 Stelle, dagli unici che non guardano in faccia a nessuno, dagli unici che non hanno paura di strappare dalle mani del potere privilegi e regali a danno degli italiani"

I pentastellati incalzano:

"Ai Benetton e Atlantia la concessione è stata rinnovata per anni da Governi di destra e di sinistra come se fosse un atto dovuto. Ora arriva l’ultimo soccorso chirurgico e tempestivo per i soliti poteri, proprio mentre noi stavamo lavorando senza sosta per mettere al sicuro le nostre Autostrade, quelle su cui passano tanti italiani per andare a lavoro o in vacanza. Un sabotaggio alla procedura di revoca degno della stessa politica ammuffita che, in questi anni, ha regalato con i milioni delle tasse dei cittadini concessioni imbarazzanti a chi doveva fare manutenzioni e investimenti, ma ha lasciato in uno stato vergognoso le nostre Autostrade"

Il M5S inoltre si augura che Salvini non faccia "sfilate" a Genova il 14 agosto:

"I Benetton staranno festeggiando, staranno facendo i soliti party di Ferragosto e le 'sfilate', magari all’idea di poterla scampare da chi, come noi, non fa sconti a nessuno. A evitare sfilate a Genova il 14 agosto dovrebbero essere invece Salvini e i suoi, visto che lanciano l’ennesima ancora di salvezza ai Benetton. Il nostro obiettivo resta lo stesso: andare avanti per la revoca della concessione delle Autostrade ad Atlantia"

Infine i pentastellati chiudono dicendo di non voler mollare questa battaglia per Genova e per le 43 vittime del Ponte Morandi.