Salvini punta a velocizzare il voto: "Prometto un governo che durerà cinque anni"

Di redazione Blogo.it sabato 10 agosto 2019

Il leader della Lega Matteo Salvini pregusta già un governo di cui sarà il leader assoluto e promette agli italiani che si andrà avanti per 5 anni, così come aveva assicurato lunga vita al governo gialloverde.

Matteo Salvini ha fatto crollare il governo gialloverde perchè Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle hanno smesso di acconsentire ad ogni sua proposta, limitando così i "pieni poteri" che il leader della Lega era convinto di avere dopo i risultati delle elezioni europee, pur trovandosi parte di un governo composto a maggioranza dal Movimento 5 Stelle.

È evidente che Salvini volesse far cadere il governo da tempo, ma fino all'ultimo ha sperato che a fare un passo indietro sarebbe stato Luigi Di Maio, stanco della prepotenza del suo collega vicepremier. Così non è stato, il leader di M5S ha mandato giù qualsiasi cosa pur di tenere fede al patto di governo e alla fine, forte dei consensi che i sondaggi gli stanno attribuendo, Salvini si è visto costretto a staccare lui stesso la spina, chiedendo subito agli italiani di dargli "pieni poteri".

La campagna elettorale di Salvini non si è mai veramente interrotta e ora che le possibilità di un governo di centrodestra di cui lui sarà il leader indiscusso si sono fatte sempre più realistiche, il "capitano" promette già agli italiani che il prossimo governo "durerà 5 anni a colpi di sì". Una promessa piuttosto ridicola, considerando che per mesi lo stesso leader della Lega aveva assicurato che il governo gialloverde sarebbe andato avanti per cinque anni, fino alla sua naturale scadenza.

In questi giorni Salvini sta facendo i conti e, dopo aver annunciato durante un comizio di voler correre da solo alle prossime elezioni, si è reso conto che gli servirà il supporto del resto del centrodestra, o almeno di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. È vero, è presto per fare i conti in modo preciso, ma se è vero che Salvini riuscirà a formare un governo insieme a Meloni e potenzialmente anche Silvio Berlusconi, è altrettanto vero che all'opposizione ci saranno tutti gli altri, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle.

Dopo quanto accaduto in questi ultimi mesi, Salvini sa già che se il suo piano di realizzerà si troverà davanti un'opposizione più agguerrita che mai che farà di tutto pur di bloccare la deriva sovranista e xenofoba che inevitabilmente verrà fomentata da un possibile governo Salvini. Promettere agli italiani un governo in grado di durare 5 anni significa mentire fin dal principio. Ma questo i fedeli elettori di Matteo Salvini lo scopriranno soltanto quando sarà ormai troppo tardi.