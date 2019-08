Grillo: "Quella di Salvini è una fuga e non un tradimento. È un infiltrato dell’establishment"

Beppe Grillo oggi ha pubblicato un posto sul suo sito che è stato condiviso sui social anche dal MoVimento 5 Stelle e dal suo capo politico Luigi Di Maio il quale, postandolo su Facebook, ha scritto

Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio si toglie qualche sassolino dalla scarpa in un lungo sfogo su Facebook in cui accusa Matteo Salvini di aver "iniziato a buttarla in caciara con un fantomatico inciucio Pd-M5S".

Ma cosa ha scritto Grillo nel post intitolato "La coerenza dello scarafaggio"? Ha prima di tutto detto che il mondo politico europeo considera il M5S "biodegradabile" e ha scritto:

Poi ha aggiunto:

"Io non vorrei che la gente abbia confuso la biodegradabilità con l’essere dei kamikaze. Noi ci muoviamo sinuosi nel mondo e i nostri nemici pregano che la coerenza, solo la nostra, sia una sorta di colonna vertebrale di cristallo: 'non vi preoccupate… sono talmente coerenti che si spezzano piuttosto che sopravvivere!' Questo pensano, pure molti sprovveduti al nostro interno"

In seguito ha detto che viene fatta confusione tra coerenza e rigidità e ha scritto:

"Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo. Un complesso di Edipo in avvitamento che è soltanto un’illusione"