Zingaretti: "PD-M5S? Con franchezza dico no, regalerebbe spazio a Salvini"

Di redazione Blogo.it domenica 11 agosto 2019

Il leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti firma un pezzo per l'HuffPost e spiega in modo approfondito perché dice NO ad un'alleanza tra PD e M5S.

Il leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti smentisce ancora una volta l'ipotesi di una possibile alleanza col Movimento 5 Stelle, come invece il leader della Lega Matteo Salvini continua a sostenere per puri scopi propagandistici. E lo esclude per un motivo molto semplice: non regalare ulteriori consensi a Salvini.

Con un pezzo firmato oggi per l'Huffington Post, Zingaretti prova a smascherare il Ministro dell'Interno e la sua decisione di far saltare il governo gialloverde in un momento così delicato, con l'aumento dell'IVA pronto a scattare a fine anno e una complicatissima legge di bilancio da scrivere e approvare entro il 31 dicembre 2019:

Salvini chiede il voto anche perché troppe nubi si stanno addensando sulla sua persona.Non dimentichiamo che da settimane il Ministro degli Interni è chiamato a riferire in Parlamento dei rapporti suoi e di alcuni suoi stretti collaboratori con il Governo della Russia. Su presunte tangenti e sul sistema di alleanze internazionali dell’Italia. E’ vero che si è messo a capo di una alleanza di partiti della destra europea per superare gli storici rapporti con Washington e Bruxelles e sostituirli con Mosca? È una domanda fondata perché a dirlo è il suo collaboratore di fiducia nei rapporti in Russia.

Salvini ha sempre respinto al mittente ogni accusa e si è rifiutato in modo piuttosto plateale di recarsi in Parlamento per fare chiarezza - il premier Giuseppe Conte, invece, è subito corso in aula - e far crollare il governo significa anche cancellare gli appelli fatti nei suoi confronti dai parlamentari di questa legislatura, e quindi prendere ulteriore tempo per capire come muoversi su questo fronte mentre la magistratura sta continuando ad indagare.

E Zingaretti sembra aver capito bene dove e come attaccare Matteo Salvini: "Ciò che è gravissimo ed inquietante è il suo rifiuto a riferire in Parlamento. Il Presidente Conte ha addirittura alluso a questo come il reale motivo dell’accelerazione della crisi. Sicuramente non potrà essere questo Ministro degli Interni a gestire dal Viminale le eventuali libere elezioni in Italia".

Quanto alla possibilità di un'alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, Zingaretti è categorico. Non succederà: