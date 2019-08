Dopo Soverato Salvini contestato anche a Catania: "Buffone, venduto, vergogna"

Di Redazione Blogo.it domenica 11 agosto 2019

Catania: a contestare Salvini un centinaio di persone, alcuni hanno anche lanciato bottiglie di plastica vuote contro l’auto del vicepremier



Il Sud non perdona (e non dimentica). Dopo essere stato contestato in Basilicata, a Policoro (Matera), e in Calabria, a Soverato (Cosenza), oggi Matteo Salvini si è preso la sua buona dose di contestazioni anche in Sicilia, a Catania.

Ieri a Soverato, tappa della campagna elettorale on the beach del ministro dell'Interno, la polizia in tenuta antisommossa aveva allontanato la folla che contestava il ministro dell’Interno: “Salvini Vattene, non siamo al Papeete Beach”. A Policoro al ministro e vicepremier era stata lanciata dell’acqua in faccia: “Risolvi la crisi, altro che bagno scortato”.

La contestazione questa volta è andata in scena davanti alle sede del Comune di Catania, dove Salvini si è recato per un appuntamento istituzionale con il sindaco Salvo Pogliese.

“Buffone”, “vergogna”, “venduto”, “traditore”, “siamo tutti terroni” si leggeva su alcuni striscioni. Una signora reggeva un cartello con su scritto: “Ti ricordi forza Etna? Io sì”. I manifestanti hanno fatto sentire le loro ragioni: “Per anni ci hanno denigrato e ora vengono a cercare i nostri voti”.

Su uno striscione appeso a un balcone c’era scritto “Catania non si Lega” e ancora “restiamo umani”, in riferimento alla politica dei porti chiusi del Viminale. A contestare Salvini c’erano un centinaio di persone, alcuni hanno anche lanciato bottiglie di plastica vuote contro l’auto del vicepremier, sotto gli occhi di un cordone di polizia.