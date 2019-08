Salvini: "La manovra è già pronta". Sibilia (M5S): "Promessa berlusconiana"

Di redazione Blogo.it lunedì 12 agosto 2019

Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia (M5S) replica a Matteo Salvini che sostiene di aver già pronta la manovra finanziaria: "Mi sa tanto di promessa berlusconiana".

Il leader della Lega Matteo Salvini ha deciso arbitrariamente di staccare la spina al governo gialloverde dopo poco più di un anno di esperienza e lo ha fatto in un momento particolarmente delicato per l'Italia, con l'aumento dell'IVA al 25,2% pronto a scattare e una complessa manovra finanziaria da approvare entro il 31 dicembre 2019.

Non è chiaro come si svilupperà questa crisi di governo e come il Presidente della Repubblica deciderà di procedere nei prossimi giorni, ma Matteo Salvini è convinto di avere la soluzione a portata di mano. Rispolverando i vari cavalli di battaglia della Lega, Salvini sembra aver già pronta la prossima manovra finanziaria:

Tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell'Iva ma riduzione delle tasse sulla casa. La nostra manovra economica è già pronta, a Renzi interessa solo perder tempo per salvare la poltrona.

A rispondergli a tono, oggi, ci ha pensato il pentastellato Carlo Sibilia, sottosegretario proprio a quel Ministero dell'Interno guidato da Matteo Salvini:

La Lega dice di avere già la manovra economica pronta.

- Tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani.

- Pace fiscale con Equitalia.

- Nessun aumento dell'Iva.

Allora perché hanno mollato tutto? Noi concordiamo su questi punti e li avremmo sostenuti.

La domanda di Sibilia è più che lecita, considerando che proprio in queste ore Matteo Salvini ha annunciato di voler rafforzare l'alleanza con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in vista di un ritorno al voto:

Forse perché per fare queste cose hanno deciso di inserire la patrimoniale e nuove tasse? Mi sa tanto di promessa berlusconiana. Del resto stanno tornando tutti insieme in un’orgia truffaldina 2.0.