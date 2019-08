Salvini: "Taglio parlamentari è un salva Renzi". Boschi: "Se perdo la poltrona io torno in studio, lui in spiaggia?"

Di redazione Blogo.it lunedì 12 agosto 2019

L'ex ministra si chiede: "Come mai Salvini è così nervoso?".

La preoccupazione di Matteo Salvini in queste ore è dimostrare che i suoi vecchi "amici" del MoVimento 5 Stelle ora sono diventati sostenitori del PD, tanto che il taglio dei parlamentari a cui tengono tanto e che vorrebbero portare a termine prima della fine della legislatura è, secondo il leader leghista, un "Salva Renzi".

Infatti sui social oggi Salvini ha scritto, con tanto di foto di Matteo Renzi con Maria Elena Boschi, altra odiatissima dai suoi follower:

"Il taglio dei parlamentari è in realtà un salva-Renzi. Fino all'anno prossimo non si potrà tornare a votare e la coppia Renzi-Boschi salverebbe la poltrona"

Prontamente Maria Elena Boschi ha risposto:

"Salvini ha lo stipendio pubblico dal 1993, io dal 2013. Non ha mai lavorato un giorno, io ho fatto l’avvocato. È uno dei più assenteisti, io sono tra le più presenti in aula. Se perdiamo la poltrona io torno in studio, lui torna in spiaggia. Come mai è così nervoso?"

Salvini ha lo stipendio pubblico dal 1993, io dal 2013. Non ha mai lavorato un giorno, io ho fatto l’avvocato. È uno dei più assenteisti, io sono tra le più presenti in aula. Se perdiamo la poltrona io torno in studio, lui torna in spiaggia. Come mai è così nervoso? pic.twitter.com/8Sw4jeWo2p — maria elena boschi (@meb) August 12, 2019

Intanto Matteo Renzi avverte Salvini:

"La Casellati ci convoca domani alle 18 in Aula al Senato. Pensa di far felice Salvini e in realtà renderà plastico che #CapitanFracassa è minoranza. Il Parlamento non è il Papeete, da domani #SalviniScappa"

Evidentemente il PD si sente in maggioranza rispetto al centrodestra unito e questo significa, sostanzialmente, che voterà come il M5S.