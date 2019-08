Giuseppe Conte: "Comunque vada resterò vicino al Sud, in qualsiasi veste"

Di redazione Blogo.it martedì 13 agosto 2019

Il Premier oggi a Foggia per la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi è intervenuto presso la Prefettura di Foggia alla cerimonia per la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo - Capitanata insieme con la ministra per il Sud Barbara Lezzi. Si tratta di un progetto che assegna risorse per importanti progetti nel territorio della Capitanata, che corrisponde grossomodo alla provincia di Foggia. Durante il suo intervento, il Presidente del Consiglio, che è originario della zona, ha detto:

"Per il Sud occorrono misure particolari, straordinarie e lo dico anche a futura memoria. Questo piano va portato avanti comunque vada. Il Sud ha bisogno di misure straordinarie e che nessuno pensasse di fare una manovra senza un piano straordinario"

Il Premier poi ha aggiunto alcuni dettagli del contratto CIS Capitanata:

"Con questa firma diamo il via libera a 40 progetti che sono finalizzati al rilancio di questo territorio. Abbiamo gare per oltre 280 milioni che già finanziamo e che interessano l'intera provincia di foggia. Questo investimento iniziale già produce un effetto moltiplicatore fino a 568 milioni. La cosa più importante è che non siamo davanti a un progetto singolo, ma sono tutti progetti che nascono dal territorio"

Poi Conte ha assicurato che continuerà a seguire il progetto anche se non dovesse essere più Presidente del Consiglio: