Briatore lancia il Movimento del Fare. Ma è scappato dall'Italia da oltre 30 anni...

Di redazione Blogo.it martedì 13 agosto 2019

L'imprenditore si impiccia nella politica italiana, ma con le sue tasse ha contribuito ben poco al bene del Paese...

Flavio Briatore, evidentemente annoiato dalla vita che conduce ora, è sempre più insistente nel volersi intromettere nelle questioni politiche e, dopo aver manifestato a più riprese vicinanza a Matteo Salvini e aver anche detto di essere pronto a fare il ministro, ora lancia il suo Movimento del Fare. Al di là della scarsa fantasia nella ricerca del nome, stupisce che proprio lui, che da più di trent'anni è residente in Inghilterra, che ha conti in Svizzera e case a Montecarlo, ora sia così preoccupato di voler "salvare l'Italia".

In Italia di tasse ne ha pagate ben poche rispetto al suo patrimonio e se ne è anche vantato, dicendo che tanto i soldi lui li guadagnava all'estero. In effetti è sempre stato esterofilo e ha anche più volte offeso il Sud, dicendo che i meridionali non hanno voglia di lavorare e di migliorarsi. Si è inferocito con le autorità quando in Salento è stata aperta un'inchiesta sul suo Twiga di Otranto, sequestrato per abusivismo.

Briatore dall'Italia è fuggito molte volte per non affrontare la burocrazia, visto che, a differenza di molti altri piccoli imprenditori italiani, lui se lo poteva permettere. Di aiuti al suo Paese non ne ha mai dati, ha solo preteso, ma adesso vuole entrare in politica.

E alla politica italiana proprio questo mancava: un personaggio che fuggì alle Isole Vergini dopo essersi dedicato ad affari relativi a bische clandestine e gioco d'azzardo, per poi tornare dopo la latitanza grazie a un'amnistia. Uno che vanta amicizie altolocate, sicuramente pronte a chiedergli un sacco di favori. Uno che ha come modello Donald Trump. Uno, insomma, che non si è mai fatto scrupoli.

Ma vediamo, giusto per la cronaca e sperando che il suo appello cada nel vuoto, che cosa vorrebbe fare con il suo Movimento: