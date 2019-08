Navi Ong, Salvini: "Conte mi ha chiesto di far sbarcare i migranti. Non vedo perchè"

mercoledì 14 agosto 2019

Sono 503 i migranti a bordo delle navi Open Arms e Ocean Viking in attesa di un porto in cui poter sbarcare. Matteo Salvini mantiene la linea dura, mentre Giuseppe Conte è orientato ad ascoltare i numerosi appelli al governo italiano.

Malta e Italia hanno già ribadito a più riprese il loro no all'attracco e all'accoglienza dei migranti, mentre l'Unione Europea non si è ancora mossa per risolvere la situazione di emergenza e la crisi di governo che l'Italia sta affrontando in questi giorni non rende più semplice il dialogo con le istituzioni italiane, più divise che mai anche sul fronte dei flussi migratori.

Oggi il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha basato gran parte della propaganda proprio sui respingimenti e sui porti chiusi, da Genova ha riferito che il Premier Giuseppe Conte gli ha scritto per chiedergli di autorizzare gli sbarchi. E, a quanto pare, la replica in privato non è ancora arrivata, anche se Salvini ha voluto anticipare che sarà una risposta negativa:

Conte mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una nave di una ong che però è straniera, è in acque straniere e gli risponderò garbatamente che non si capisce perchè debbano sbarcare in italia.

Lo stallo continua, ma continuano anche gli appelli di personaggi del mondo dello spettacolo che chiedono a gran voce di far sbarcare i migranti. Anche la Caritas, oggi, è intervenuta via Twitter per criticare l'esecutivo gialloverde e la sua mancanza di dignità:

Questo governo è in crisi non perché manca una maggioranza, è in crisi perché manca di dignità. Non si possono lasciare cento bambini su una nave per due settimane. Non lo condividiamo e chiediamo che torni l'umanità.

A questo punto si può anche smettere di parlare di politica del governo di Giuseppe Conte e chiarire che si tratta della politica di Matteo Salvini, che non cede neanche dopo le ultime immagini in arrivo dalla Open Arms che documentano il mare particolarmente mosso e una situazione a bordo arrivata davvero al limite dell'insostenibile:

Se la situazione era già difficile a bordo #Openarms, la meteorologia la trasforma in drammatica. Davvero gli stati europei permettono una cosa simile? Come la chiamate questa, se non emergenza umanitaria? Dove siete? #unportosicurosubito pic.twitter.com/pOLtpbH6Pd — Open Arms IT (@openarms_it) August 14, 2019