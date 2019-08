Open Arms, Salvini contro il Tar: "Nelle prossime ore firmerò no all'ingresso"

Di redazione Blogo.it mercoledì 14 agosto 2019

Matteo Salvini non ha alcuna intenzione di rispettare la sentenza del Tar che ha sospeso il divieto d’ingresso in acque italiane della nave Open Arms

Nonostante una sentenza del Tar, la nave della ong Open Arms non entrerà in acque italiane. Lo dichiarai l ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con un post su Facebook. Il vicepremier, al lavoro da giorni per staccare la spina al governo Conte, sostiene che dietro la sentenza del Tar che ha sospeso il divieto d’ingresso in acque italiane alla Open Arms ci sia "un disegno per tornare indietro ed aprire i porti italiani, per far tornare l’Italia ad essere il campo profughi d'Europa".

Il capitano dell’imbarcazione battente bandiera spagnola ha annunciato di aver fatto rotta per Lampedusa una volta incassato il favore del Tar, ma Salvini non demorde. "Ditemi se è normale che una nave Ong spagnola in acque maltesi si rivolga ad un avvocato di un tribunale amministrativo per chiedere di sbarcare sulle nostre coste! Nelle prossime ore - annuncia il ministro - firmerò il mio NO perché complice dei trafficanti non voglio essere. #portichiusi".