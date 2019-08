Salvini: "Da Conte sfogo umorale, certe cose si dicono in faccia"

Di redazione Blogo.it giovedì 15 agosto 2019

Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini alla lettera di Giuseppe Conte: "Il suo è stato uno sfogo umorale. Io devo rispondere con le leggi"

Giuseppe Conte scrive a Matteo Salvini su Facebook e la risposta arriva a stretto giro social. Il presidente del Consiglio ha accusato il ministro dell’Interno dell’ennesimo esempio di “sleale collaborazione”, dichiarando in merito alla Open Arms di non aver chiesto lo sbarco dei migranti, bensì l’attivazione delle procedure previste dalle leggi vigenti per la tutela dei minori a bordo. Salvini replica sostanzialmente con il solito refrain: "Mi confesso colpevole di avere l'ossessione della sicurezza degli italiani e di non voler collaborare con i trafficanti di esseri umani".

Quanto alle parole di Conte, Salvini le ritiene uno “sfogo umorale” e poi rivendica i risultati ottenuti dalla sua politica dei “porti chiusi”. "Il suo (quello di Conte, ndr) è stato uno sfogo umorale. Io devo rispondere con le leggi: per questo è partita dal Viminale una lettera in punta di diritto. Mi pagano non per essere l'anima bella ma per difendere la sicurezza - continua il ministro dell’Interno -. Se qualcuno è nostalgico dei 200mila sbarchi lo dica, se qualcuno è nostalgico del Pd lo dica. Certo dispiace che certe cose invece che dirle in faccia il gentile Presidente del consiglio le renda pubbliche mentre sto lavorando a Castel Volturno".

In realtà, i dati più recenti dicono che gli sbarchi non siano propriamente diminuiti: per ogni barcone fermato, ci sono decine e decine di barchini che giungono sulle coste italiane nel più assoluto silenzio. Inoltre, i rimpatri promessi da Salvini non si vedono e gli aerei pagati con i soldi dei contribuenti spesso partono verso l’Africa quasi vuoti.