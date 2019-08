Luca Toni scende in campo con Salvini, i social si scatenano

Di redazione Blogo.it giovedì 15 agosto 2019

L’ex campione di calcio Luca Toni si schiera con Salvini in un’intervista a La Verità e diventa in pochi minuti trend topic su Twitter

Non è la prima volta che Luca Toni scende in campo con la Lega di Matteo Salvini, ma stavolta l’intervista rilasciata a La Verità ha avuto una cassa di risonanza importante, soprattutto grazie ai social network. È stata la Lega stessa a condividere l’intervista tramite i propri account ufficiali, facendola diventare virale tra sostenitori e di conseguenza avversari politici. Al quotidiano fondato da Maurizio Belpietro, l’ex centravanti di Palermo, Fiorentina, Roma, Juventus e Bayern Monaco, dichiara di essere contrario a manovre di palazzo e inciuci: una volta caduto il governo Conte, si deve tornare al voto.

"Spero che governi chi merita di governare e non chi viene selezionato da qualche manovrina. Siamo in un Paese democratico. L’unica cosa che possiamo fare è andare al voto il prima possibile".

Probabilmente, Toni ignora che l’Italia sia una Repubblica Parlamentare e che se nell’attuale Parlamento appunto ci sia una nuova maggioranza la legislatura potrebbe andare avanti. Del resto, la Lega non ha vinto le elezioni a marzo 2018, ma si è alleata con il partito che ha preso più voti, il M5S, per poter entrare nella "stanza dei bottoni". Ed è anche su questo che in tanti lo stanno attaccando soprattutto tramite Twitter, dove l’hashtag #lucatoni è divenuto rapidamente trend topic. "Non sapevo facesse anche il politologo", sottolinea ironicamente un utente. Altri invece usano espressioni colorite per invitarlo a “studiare” il funzionamento delle istituzioni.

Tra i commenti, però non mancano anche tanti sostenitori che lo invitano a fare politica più attivamente. In futuro è un’opportunità da scartare, a leggere le sue parole: "Bisogna sempre mettersi in gioco, mi piacerebbe dare una mano anche se dovrei studiare tanto".

Qualcuno, cortesemente, passi questo screen a quel coglionazzo di #lucatoni pic.twitter.com/0cBKeUJWDE — Tony ☠ (@rewindlive1897) August 15, 2019

premesso che #lega al #governo è frutto proprio di un giochetto (aveva perso,era arrivata terza alle elezioni) e che #lucatoni per me sbaglia, penso comunque che se un parere può esprimerlo #lorenzofragola possono farlo anche #toni o #jerrycalà. libertà di pensiero va rispettata! pic.twitter.com/FGqTPSAeZA — Francesco Cusumano (@francusu) August 15, 2019

Dopo #LucaToni aspetto con impazienza il punto politico di Alvaro Vitali. pic.twitter.com/K7hdOtHirj — Serial_Kinder®️ (@stocactso) August 15, 2019

Volevo dire a #lucatoni (Per quanto l'accordo M5S-PD è abberrante per vari motivi) che per esempio nessuno ha votato per un governo M5S-Lega, eppure... — Andrea Cecchini (@Janova89) August 15, 2019