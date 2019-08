Calenda: Governo PD-M5S? Regalo a Salvini, moderati nelle braccia del Centrodestra

Di Redazione Blogo.it giovedì 15 agosto 2019

Spiega Calenda in risposta a un utente su Twitter: "L'errore di prospettiva è quello di credere di poter arginare Salvini senza affrontarlo.



L’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda torna a tuonare contro l’ipotesi di un governo istituzionale o di scopo proposto da Matteo Renzi. Un’idea quella dell’ex premier che ha spaccato il Pd, con l’ala renziana appoggiata da dirigenti del calibro di Martina e Franceschini ma avversata dal segretario Nicola Zingaretti, da Gentiloni e appunto da Calenda.

Il timore è che un governicchio - così lo ha definito Zingaretti - porterebbe nuova acqua al mulino di Matteo Salvini. Calenda, in risposta a un utente su Twitter, spiega che: "L'errore di prospettiva è quello di credere di poter arginare Salvini senza affrontarlo. La mia opinione è che lo faremo crescere dando vita ad un governo Frankenstein di breve durata. Poi nessuno ha la sfera di cristallo. Ovviamente".

Davvero. Negli ultimi 15gg? L’errore di prospettiva è quello di credere di poter arginare Salvini senza affrontarlo. La mia opinione è che lo faremo crescere dando vita ad un governo Frankenstein di breve durata. Poi Nessuno ha la sfera di cristallo. Ovviamente. https://t.co/C02JNB9zZ7 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 15, 2019

L'ipotesi di un governo che veda seduti sugli stessi banchi esponenti Pd e 5 Stelle non è concepibile per Calenda: "Che vada o non vada il governo da oggi tutti gli elettori italiani sono convinti che il Pd e i 5S sono destinati ad allearsi. Nessuno crederà più a una diversa prospettiva. Questo fatto porterà l'elettorato moderato nelle braccia del centrodestra”. Secondo Renzi invece andare al voto subito, in autunno, potrebbe il paese in recessione.