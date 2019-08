Di Maio: "Salvini ora è pentito ma ormai la frittata è fatta, leghisti attaccati alla poltrona"

Di Redazione Blogo.it giovedì 15 agosto 2019

Di Maio continua ad attaccare Salvini che "di punto in bianco ha deciso di far cadere il governo, inutile che ora sbraiti"



Secondo Luigi Di Maio: "Salvini ora è pentito" di aver innescato la crisi di governo "ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna". Il capo politico del M5s lascia il cerino in mano al leader della Lega e non sembra lasciare margini a ipotesi di riavvicinamento.

Il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier continua piuttosto ad attaccare l’ex socio di maggioranza che "di punto in bianco ha deciso di far cadere il governo. Quindi è inutile che ora sbraiti, è colpa sua se ci troviamo in questa situazione. Il 20 agosto noi ministri M5s saremo al fianco di Conte per sostenerlo contro la sfiducia della Lega".

Secondo Di Maio Salvini: "Adesso ha chiesto anche di sfiduciare il governo stesso di cui fa ancora parte, visto che non si è dimesso. Anche su questo, giorni fa aveva tuonato 'siamo pronti a dimetterci tutti, vedrete...'. Sono passati 5 giorni ma stanno ancora tutti lì attaccati alla poltrona. Deve far comodo, evidentemente, avere l'auto blu e i voli di Stato mentre si fa campagna elettorale nelle spiagge!".

Salvini in effetti non sembra disponibile a dimettersi e a ritirare la delegazione leghista dal governo. Secondo fonti vicine alla Lega citate da Tgcom24 il vicepremier "pensa persino di ritirare la mozione di sfiducia a Conte per provare a tornare tra le braccia dei pentastellati". Nel video in alto sono riportate le ultime parole del ministro che sembrano andare in quella direzione.

A mettere in guardia Salvini, la proposta del governo istituzionale, anche con il M5S, avanzata da Matteo Renzi e il voto in Senato sul calendario della crisi, con l’aula che ha bocciato il tentativo leghista di accelerare grazie alla "nuova maggioranza" PD, 5 Stelle e LeU che ha fatto saltare sulla sedia il ministro.