De Luca (PD): "Salvini fenomeno, anche a Ferragosto ha stritolato i perpendicoli all’Italia intera"

Di Redazione Blogo.it venerdì 16 agosto 2019

De Luca: "Speriamo di non ricevere segnali da Salvini per le prossime 48 ore, sollecitiamo l’intercessione della Vergine Santissima"

Tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (PD) e Matteo Salvini non c’è troppa simpatia. Il governatore ha bollato più volte come fallimentare l’intera compagine governativa, al netto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e pochi altri.

E quasi quotidianamente dalla sua pagina Facebook De Luca stigmatizza, con il suo caratteristico gusto per la battuta, i comportamenti del ministro dell’Interno come quando in attesa della visita di Salvini nel casertano scrisse:

È in corso sulle battigie del Sud Italia il “Gigione & Friends”, organizzato da Matteo Salvini. Lo aspettiamo a braccia aperte nella sua tappa di Ferragosto a Castel Volturno per regalargli il “Secchiello d’oro” quale primo bagnino d’Italia.

Ieri invece De Luca ha rimarcato che anche a Ferragosto Salvini è riuscito “a stritolare i perpendicoli all’Italia intera”

Dopo tante pippe balneari, dopo il trionfale viaggio a Castel Volturno, il ministro Salvini ci ha dato finalmente una notizia importante: e cioè, che intende realizzare due termovalorizzatori fra Caserta e Napoli. In attesa di sapere in quali Comuni esattamente vuole costruirli, trasferiamo questa preziosa informazione ai nostri concittadini. Per il resto, siamo di fronte a un fenomeno: egli è riuscito, anche a Ferragosto, a stritolare i perpendicoli all’Italia intera (destra, sinistra, centro, laici, religiosi, gaudenti ed eremiti) rivelando chiari segni di traumi adolescenziali. Vivamente speriamo di non ricevere suoi segnali (audio o video) per le prossime 48 ore. Cosa per la quale siamo noi che ardentemente sollecitiamo l’intercessione della Vergine Santissima.

Ieri Matteo Salvini ha innestato una mezza marcia indietro sulla crisi di governo che lui stesso ha aperto cercando di ricucire il dialogo con i 5 Stelle, ipotesi che Luigi Di Maio ha (per ora) escluso: "La frittata ormai è fatta".