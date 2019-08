UE: Jean Claude Juncker operato dʼurgenza

Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, costretto ad interrompere le vacanze in Austria per un intervento chirurgico d’urgenza

Jean Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, è stato costretto ad interrompere le vacanze in Austria per rientrare in Lussemburgo. Juncker si dovrà sottoporre d’urgenza ad un intervento per l’asportazione della cistifellea. Lo rende noto la Commissione UE tramite una nota ufficiale. A questo punto, salterà la sua presenza al vertice del G7 di Biarritz, in programma tra il 24 e il 26 agosto.

Juncker, 64 anni, vedrà scadere il suo mandato al vertice della Commissione UE il prossimo 31 ottobre. Al suo posto subentrerà la tedesca Ursula von der Leyen.