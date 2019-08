Open Arms: "Miserabile chi usa 107 esseri umani per propaganda razzista". Trenta: "Mai più con Salvini"

Di Redazione Blogo.it domenica 18 agosto 2019

Open Arms: complici tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del dolore. Ministra Trenta (M5s): Salvini ci tradirebbe ancora



La ministra delle Difesa Elisabetta Trenta parla del caso Open Arms e di Matteo Salvini in una intervista a La Stampa. La nave della Ong spagnola, da 17 giorni in mare, si trova sempre davanti a Lampedusa perché il ministro dell’Interno non autorizza lo sbarco dei 107 migranti rimasti a bordo.

Ieri dopo il secondo appello del premier Giuseppe Conte a far scendere a terra i minorenni, Salvini ha acconsentito per spirito di "leale collaborazione", salvo poi parlare di "minori immaginari" a bordo.

Intanto in un tweet la Ong denuncia: "Giorno 17. Miserabile. Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome e volontari come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista. Complici tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del dolore".

Giorno 17.

Miserabile.

Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani “senza nome” e dei voluntar@ come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista. Complici, tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore. #unportosicurosubito pic.twitter.com/70JRocSGE2 — Open Arms IT (@openarms_it) August 18, 2019

In tutto dalla nave sono scesi fin qui 40 migranti, di cui 27 minorenni. 13 persone sono state evacuate per motivi di salute fisica e psicologica. La procura di Agrigento intanto ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona e ha inviato la polizia al Viminale.

Tornando all’intervista della ministra Trenta, l’esponente pentastellata, dopo aver definito un passo avanti lo sbarco dei minori dalla Open Arms, chiude a un nuovo accordo di governo tra Salvini e Di Maio: "Con il leader della Lega mai più. Chi ha tradito una volta è pronto a rifarlo", ecco perché la ministra crede che quella della Carroccio sia "una porta che non vada riaperta".

Rotta l’alleanza, Trenta critica poi apertamente la politica dei porti chiusi del ministro dell’interno: "Non funziona, serve semmai più Europa". In ogni caso: "Qualsiasi governo arriverà dovrà puntare i piedi e al tempo stesso collaborare con l’Europa" anche per evitare di "creare attriti tra le fasce più deboli della popolazione".

Sulla crisi di governo la ministra dice di avere "assoluta fiducia nel presidente Mattarella e nel premier Conte". Trenta ha anche annunciato una pioggia di querele per gli attacchi subiti sui social.