Giuseppe Conte stasera al Quirinale per dimettersi da Presidente del Consiglio

Di redazione Blogo.it martedì 20 agosto 2019

Giuseppe Conte salirà stasera al Quirinale per comunicare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la propria decisione di dimettersi dal Presidente del Consiglio.

Giuseppe Conte ha annunciato oggi pomeriggio durante il suo intervento in Senato di voler lasciare l'incarico di Presidente del Consiglio al termine della discussione di oggi a Palazzo Madama. La notizia era nell'aria e assolutamente in linea con la figura di Giuseppe Conte, che si era sempre detto pronto a fare un passo indietro nel momento in cui le condizioni per andare avanti fossero venute meno.

E così è stato. Conte, al contrario di Matteo Salvini uscito subito dall'aula dopo il proprio intervento, ha precisato di voler attendere la conclusione del dibattito odierno prima di recarsi, già in serata, al Quirinale per ufficializzare la propria decisione.

All'inizio di quest'esperienza, quando il Presidente della Repubblica mi conferì l'incarico, dichiarai che sarei stato l'avvocato del popolo, promettendo di difendere con il massimo impegno tutti i cittadini che da subito, pur non conoscendomi, mi hanno dato fiducia e per questo li ringrazio. Proprio in ragione di questo impegno devo oggi concludere.

Poi la conferma:

Ovviamente ascolterò con estrema attenzione tutti gli interventi che seguiranno, ma desidero preannunciare che intendo completare questo passaggio istituzionale nel modo più lineare e conseguente. Alla fine del dibattito parlamentare mi recherò dal Presidente della Repubblica per comunicargli ufficialmente l'interruzione di questa esperienza di Governo e rassegnare nelle sue mani le mie dimissioni da Presidente del Consiglio.

L'arrivo di Giuseppe Conte al Quirinale è atteso per la serata di oggi.